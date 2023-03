Anderlecht dans le Top 8, même si Felice Mazzù pourrait gâcher la fête

Six mois plus tard, Anderlecht est à nouveau dans le Top 8. Les Mauves ont confirmé à Louvain leur exploit de Villarreal. Mais rien n’est gagné pour les PO2. Charleroi, qui pourra rejouer son match contre Malines, est plus que jamais à l’affût.

Une troisième victoire d’affilée toutes compétitions confondues et une place dans le Top 8 : Anderlecht est reparti de Louvain, dimanche, avec deux satisfactions qu’il n’avait plus connues depuis six mois. La dernière fois que les Mauves faisaient partie des ayants droit aux PO2, c’était en septembre, au lendemain d’un large succès contre Courtrai (4-1).

Depuis, beaucoup d’eau a coulé sous les ponts et le Sporting a traversé l’une des pires crises de son histoire. Mais à Den Dreef, trois jours à peine après son exploit signé à Villarreal, il a confirmé le renouveau observé depuis l’arrivée du duo Fredberg-Riemer. Certes, les Mauves ont souffert en début de seconde mi-temps et ils ont tremblé presque jusqu’au bout face à un OHL particulièrement rugueux, comme en témoigne cette agression non sanctionnée de Ricca sur Amuzu en deuxième période.