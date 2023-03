Rallye du Mexique: nouvelle démonstration d’Ogier, devant Neuville

Sébastien Ogier (39 ans) a effectué une nouvelle démonstration de maîtrise et de pilotage sur les routes caillouteuses du rallye du Mexique, troisième manche du Mondial 2023 tracées dans les montagnes des Sierra de Lobos et Guanajuato, pour s’y imposer pour la septième fois, un record !

« Le maître des lieux »

Instantanément nanti de près d’une demi-minute d’avance sur son équipier Elfyn Evans, Sébastien Ogier a alors mis le pilote automatique, non sans affirmer son statut de maître des lieux quand il le voulait, comme quand il piqua tous ses adversaires en leur collant 8 secondes et plus dans la spéciale d’El Mosquito (22,5 km), samedi après-midi. « Quand j’ai vu Seb signer un tel chrono, j’ai réellement été bluffé par la manière avec laquelle il construit ses victoires : 8 secondes d’un coup, ce sont des écarts qu’on ne voit quand même pas très souvent en WRC de nos jours », s’étonna Jari-Matti Latvala, ex-vainqueur au Mexique (2016), devenu depuis lors patron de Toyota. « Mais il aime ce rallye, il en est le maître, il sait comment attaquer avec une conduite propre et ne pas être trop agressif. »

Une analyse que ne pouvait contredire le principal intéressé à l’arrivée, alors qu’il venait de s’arracher pour signer le meilleur temps dans la Power stage, signe qui pourrait laisser croire à de réelles ambitions de titre, malgré ses discours prudents à ce sujet. « J’ai eu une voiture fantastique tout le week-end et j’adore cette dernière spéciale », s’excusait presque Sébastien Ogier, victorieux pour la deuxième fois avec Toyota (2020-23), après avoir remporté ses précédents succès avec Volkswagen (2013-14-15), Ford (2018) et Citroën (2019). « Disons que comme je ferai la Croatie dans cinq semaines, il est bien d’être en tête du championnat, ce qui me permettra d’y ouvrir la route, ce qui est avantage là-bas. »