Ion Hockey League: le Watducks revient de loin et le Racing gaspille

Racing – Braxgata : 2-2. Ce partage a laissé un goût amer aux champions de Belgique en titre qui ne décolleraient pas face au duo arbitral et au stroke jugé « imaginaire » accordé aux Anversois. La partie avait pourtant bien débuté pour l’équipe locale qui menait logiquement au score à la pause via un penalty converti en puissance par Tanguy Cosyns (le 3e de la partie). Une première période lors de laquelle les Ucclois avaient la main mise sur les échanges même si le Brax inquiétait de temps à autre Jeremy Gucassoff. A la reprise, c’est Rik Van Cleynenbreugel qui remettait les 2 équipes à égalité sur suite de penalty (39e). Un but magnifique qui relançait tout l’intérêt des débats. Mais Tanguy Cosyns ne l’entendait pas de cette oreille et redonnait l’avance au Racing, à nouveau sur penalty (46e). Et c’est finalement à 7 minutes du terme que Loïck Luypaert offrait un point extrêmement précieux aux visiteurs, sur stroke.

Waterloo Ducks – Orée : 3-2. Les Brabançons, privés de Guillaume Van Marcke (fracture à la base de l’index) ont sauvé les meubles à l’ultime seconde de jeu après avoir proposé une prestation en demi-teinte. De quoi frustrés les Bruxellois qui méritaient certainement mieux après une prestation solide et appliquée. C’est Philippe Simar qui lançait les hostilités (22e) et qui plaçait méritoirement son équipe aux commandes. L’Orée jouait juste et ne laissait que peu de possibilités à son adversaire. En seconde période, Tomi Domene doublait l’avance des siens et pensait avoir accompli le plus compliqué (51e). Mais le Watducks retrouvait des couleurs et ne lâchait pas l’affaire. Gaëtan Dykmans sonnait le retour des siens (63e) avant l’égalisation de Victor Charlet sur penalty, 2 minutes plus tard. Et quelques secondes avant le coup de sifflet final, Dykmans offrait un 9e succès à l’équipe locale qui conforte ainsi sa 5e place au classement général.

Léopold – Daring : 5-2. Le leader actuel de la compétition a évité le match piège par excellence face à une équipe molenbeekoise qui doit lancer toutes ses forces dans la bataille pour essayer de se maintenir parmi l’Elite. Les Ucclois, avec Edgar Reynaud dans les buts, entamaient idéalement les débats grâce à Arthur Verdussen (5e) et Tom Boon (16e), à chaque fois sur penalty. Mais alors que les supporters locaux pensaient que la partie était déjà pliée, Daniel Bell offrait l’espoir aux siens, en convertissant 2 p.c. avant le retour aux vestiaires. Mais le Léo reprenait sa marche en avant après la pause. L’international français, Gaspard Baumgarten s’offrait un doublé (46e et 64e) tout comme Tom Boon qui inscrivait son second but de l’après-midi, à nouveau sur penalty (57e). L’attaquant des Red Lions continue à soigner ses statistiques avec un total de 39 réalisations en 15 rencontres.

Une excellente opération pour Louvain dans la lutte pour le maintien

Gantoise - Uccle Sport : 2-1. Succès nécessaire et important pour les Flandriens face à des promus qui ne lâcheront rien et qui sont déterminés à tout donner pour réussir à se maintenir en division d’Honneur. En première période, Antoine Kina a ouvert la marque (10e) avant que Roman Duvekot ne donne un peu d’air aux siens. En fin de partie, Juan Amoroso, sur penalty, a redonné un peu d’espoir aux visiteurs mais il était trop tard.