Guerre en Ukraine: Poutine s’exprime avant la visite en Russie du dirigeant chinois Xi

Le président russe Vladimir Poutine a salué dimanche « la volonté de la Chine de jouer un rôle constructif dans le règlement » du conflit en Ukraine, Pékin cherchant à s’imposer comme médiateur entre Moscou et Kiev.

« Les relations russo-chinoises ont atteint le point culminant de leur histoire et continuent de se renforcer », s’est félicité M. Poutine. La qualité des liens entre Moscou et Pékin est « supérieure à celle des unions politiques et militaires des temps de la Guerre froide », a-t-il estimé.