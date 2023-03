L’Union revient comme un boulet de canon sur Genk

L’Union ne redescend pas de son petit nuage. Au contraire, elle continue à planer tant et plus. Après avoir validé une historique qualification pour les quarts de finale de l’Europa League face à l’Union Berlin jeudi dernier, quelques jours après avoir terrassé le leader Genk sur son terrain, elle s’est officiellement ouvert les portes des Champions Playoffs ce dimanche. Après sa victoire face à Malines, elle ne peut en effet mathématiquement plus terminer la phase classique en dehors du top 4. Et même du top 3, La Gantoise, quatrième, se trouvant à quatorze points. Et ce, alors qu’il reste encore quatre rencontres à disputer ! Une prouesse que les Saint-Gillois réalisent pour la deuxième saison consécutive. « C’est magnifique d’être mi-mars et d’être déjà qualifié pour les Champions Playoffs ! En juin dernier, personne ne s’attendait à cela », se réjouissait Karel Geraerts, le coach des Unionistes.