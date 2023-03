Podcast – Le chaos de la réforme des retraites en France

Des éboueurs en grève et des odeurs de poubelles qui envahissent les rues, du mobilier urbain incendié, des forces de l’ordre qui bloquent les accès à l’Elysée et à l’Assemblée nationale, des manifestants qui battent le pavé depuis janvier, une Assemblée nationale révoltée. La retraite à 64 ans a plongé la France dans le chaos. Qu’est-ce qui a dégénéré ? Comment le pays en est arrivé là ? Pourquoi est-ce impossible de reporter l’âge de la pension en France, comme toute l’Europe l’a déjà fait ? Joëlle Meskens est notre envoyée permanente à Paris. On remonte avec elle jusqu’aux racines de cette crise.

La reine Mathilde et la princesse Elisabeth ont bouclé une visite de travail en Egypte la semaine dernière. Un voyage symbolique, dans les pas de la reine Elizabeth, l’arrière-arrière-grand-mère de la princesse héritière. Un voyage pour mettre en valeur le travail des archéologues belges mais aussi pour « apprendre le métier » à la princesse. Martine Dubuisson du service politique a accompagné ce voyage. On l’a appelée à différents moments du voyage pour qu’elle nous raconte.