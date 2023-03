Nouveau doublé Red Bull, devant une concurrence éparpillée

sa principale concurrente, ce sont Mercedes et Ferrari qui inquiètent.

Plus que ce deuxième doublé Red Bull, avec Aston Martin qui reste

Sergio Pérez a remporté dimanche à Djeddah le cinquième Grand Prix de sa carrière, le quatrième avec Red Bull. Et pour la première fois parmi ceux-ci, en passant le drapeau à damier devant Max Verstappen. Les trois premières fois (Bakou 2021, Monaco et Singapour 2022), le Mexicain n’avait pas eu à subir la menace directe de son embarrassant chef de file, ou à craindre un coup de fil de Christian Horner du genre : « Checo, Max est plus rapide que toi » ; sous-entendu : « Laisse-le passer »…