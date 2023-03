À peine la moyenne face aux six derniers pour le Standard

Le Standard reste le Standard, imprévisible et déroutant, habitué à signer les plus beaux exploits face aux cadors et à ensuite se prendre les pieds dans le tapis contre les sans-grade. Après avoir déjà perdu des points précieux lors des matches disputés face à Seraing, Eupen, au CS Bruges et à Courtrai, l’équipe liégeoise a de nouveau gaspillé samedi à Sclessin en permettant à Zulte Waregem, longtemps à la rue, de revenir de 2-0 à 2-2 et d’arracher dans le dernier quart d’heure de jeu un point improbable. « Je suis déçu, par le résultat mais aussi par la prestation », commenta après coup Ronny Deila, sans dévoiler tout ce qu’il avait sur le cœur et ce qu’il avait réellement dit à ses joueurs dans l’intimité d’un vestiaire bouclé à double tour longtemps après la fin du match et dont les murs ont tremblé.