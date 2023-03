«Il transforme en or tout ce que ses pieds touchent»: Gift Orban, cadeau du ciel pour Gand

Plus vite que l’éclair. Plus rapide que la foudre. Avec pour temps de passage, 30.01 et 33.25. Et entre les deux points de repères qu’auront désormais tous les scouts d’Europe, très exactement 3 minutes et 24 secondes. Le temps pour la sensation de la semaine européenne écoulée d’entrer dans l’histoire des buteurs en rafale, même si pour la précision, il subsiste une zone d’ombre autour d’une performance similaire réalisée en préliminaires de la Coupe UEFA 2000 par l’Ecossais Mark Burchill, sombre attaquant du Celtic, passé en rafale un soir de baraka contre la Jeunesse Esch (7-0). Un quickfire qui s’est perdu quelque part dans les méandres de l’exactitude statistique puisque le hat-trick répertorié aux 12e, 14e et 15e minutes est dépourvu d’un chronométrage à la seconde près.