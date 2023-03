La série d'invincibilité de Will Still prend fin après 19 matches: le Stade de Reims battu par l’OM

Will Still a connu sa première défaite en championnat à la tête du Stade de Reims, qui s’est incliné 1-2 face à Marseille dimanche dans le cadre de la 28e journée de Ligue 1. L’équipe champenoise n’avait plus perdu en championnat depuis que le Belge avait été nommé T1 en octobre, soit une série de 19 matchs sans défaite.

Une série qui s’est arrêtée dimanche face à un OM qui l’a emporté grâce à un doublé d’Alexis Sanchez, qui a fait trembler les filets aux 16e et 29e minutes. Le Nigérian Folarin Bologun avait ouvert le score pour Reims à la 13e minute.

Thibault De Smet et Thomas Foket étaient titulaires dans les rangs rémois. Le premier a reçu un carton jaune à la 14e minute pour un coup d’épaule sur Under. Le second a été remplacé par Maxime Busi à la 87e minute.