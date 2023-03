Thibaut Courtois ne croit plus trop au titre avec le Real Madrid, battu lors du Clasico: «Je ne vois pas le Barça perdre quatre matches» (vidéo)

Le FC Barcelone a creusé encore un peu plus son avance en tête de la Liga en s’imposant face au Real Madrid dimanche sur le score de 2-1. Auteur à nouveau d’une belle prestation, Thibaut Courtois n’aura cependant pas réussi à mener son club vers la victoire et voit le Barça prendre 12 points d’avance au classement.

« On a joué un bon match, on a contrôlé le match, je ne crois pas qu’ils ont eu de grosses occasions », a commenté le Diable rogue au micro de beINSports à l’issue du match. « Je crois qu’en deuxième mi-temps c’était un peu plus fermé. On a eu beaucoup de contre-attaques, de l’espace, mais on n’a pas pris les bonnes décisions dans la dernière passe et on a oublié un peu de bien terminer. Le but (d’Asensio), malheureusement, c’est hors-jeu et après, en cherchant la victoire, ils ont mis le but. C’est dommage. Mais je ne crois pas que ça change grand-chose : perdre ou faire match nul, on devait gagner le match et on ne l’a pas fait. »

Désormais, la course au titre semble particulièrement compromise. Le dernier rempart madrilène n’abandonne pas, mais sait bien que la tâche est très difficile. « On jouera jusqu’au bout mais on a la Coupe et la Ligue des champions donc il reste beaucoup de matches pour nous », poursuit Courtois. « En championnat, on va essayer jusqu’au bout, mais naturellement ça fait quatre matches d’écart et cette année, le Barça n’a pas perdu beaucoup de matches. Aujourd’hui ils ont pris plus de confiance et je ne crois pas qu’ils vont perdre quatre matches. On va essayer jusqu’au bout et après on a la Coupe, on viendra ici début avril et on va essayer de gagner ce match, je suis sûr qu’on peut le faire. »