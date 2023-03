Guerre en Ukraine: la Chine réagit au mandat d'arrêt de la CPI contre Poutine

La Chine a appelé lundi la Cour pénale internationale (CPI) à éviter le « deux poids deux mesures », après l’émission par cette juridiction d’un mandat d’arrêt contre le président russe Vladimir Poutine pour crime de guerre.

« La CPI doit adopter une position objective et impartiale, respecter l’immunité de juridiction des chefs d’État (…) et éviter la politisation et la politique du deux poids deux mesures », a indiqué devant la presse Wang Wenbin, un porte-parole de la diplomatie chinoise, quelques heures avant le début d’une visite d’Etat en Russie du président Xi Jinping.