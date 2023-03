Bourses: les marchés financiers en plein doute après le rachat de Credit Suisse par UBS

L’action de Credit Suisse chutait lundi matin en dessous du prix de l’offre d’UBS, s’effondrant de plus de 62% et le titre UBS cèdait plus de 13%.

Nouveau coup dur pour les banques

En Europe, l’indice sectoriel des banques, le Stoxx Europe 600/Banks, reculait de plus de 5% à 08H25 GMT. Les françaises BNP Paribas et Société Générale perdaient plus de 6%, Deutsche Bank plus de 9%, Commerzbank plus de 7% à Francfort. A Londres, HSBC lâchait plus de 4%, Standard Chartered plus de 7%.