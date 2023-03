Le père de Sanda Dia s’en prend aux «Reuzegom»: «Vous n’étiez pas ses amis, parce qu’un ami ne vous laisse pas tomber»

Ousmane Dia a ensuite évoqué, entre autres, le fait que Sanda n’allait déjà pas bien après le cantus. « Sanda ne pouvait pas s’habiller seul, il ne pouvait pas marcher, et pourtant vous l’avez traîné jusqu’à Vorselaar. Et vous prétendez tous qu’après une gorgée d’Ice tea et un morceau de pain, il est redevenu normal. Comment pouvez-vous dire cela ? Je me demande ce que vous avez dans la tête. »

« Je suis en colère, très en colère. En colère contre la KU Leuven, en colère contre les jeunes hommes ici présents, en colère contre les parents des garçons ici présents », a ajouté Ousmane Dia. « Le 5 décembre, alors que j’étais à l’hôpital, tenant la main de mon fils pour l’empêcher de partir, ces parents étaient occupés avec leur avocat, de très grands avocats de Belgique. Je suis en colère et à juste titre, je pense, car on prétend ici que Sanda était un ami de ces messieurs. Mais je prouverai que ce n’est pas vrai. »

« Si je peux me tenir ici aujourd’hui et parler, c’est grâce aux médicaments. Je me suis perdu dans la mort de Sanda, je ne peux plus fonctionner. Je ne sais pas moi-même comment ma femme m’a toléré, parce que je ne suis plus vivable », a conclu Ousmane Dia.