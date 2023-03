Autoroute: début ce lundi d’un chantier d’envergure, des perturbations attendues

La vitesse maximale sur ce chantier prévu jusqu’à l’hiver 2023 au plus tard, est de 70 km/h. L’aire d’Ostin est inaccessible durant l’entièreté des travaux. La seconde phase du chantier débutera dans un an.

Un chantier a débuté ce lundi sur l’E411 entre Daussoulx et Aische-en-Refail, annonce mercredi la Société wallonne de financement des infrastructures (Sofico). La première phase de ces travaux de réhabilitation de l’autoroute porte sur la chaussée en direction de Bruxelles. Les conditions de circulation sont cependant modifiées dans les deux sens, seules deux voies étant maintenues de part et d’autre. La signalisation du chantier est progressivement mise en place à partir de ce mercredi.

Les travaux visent à réhabiliter en profondeur toute la largeur de l’E411 (bande d’arrêt d’urgence, 3 voies de circulation et berme centrale) vers Bruxelles, entre Daussoulx et Aische-en-Refail, soit sur près de 9 kilomètres, et vers le Luxembourg, entre Thorembais-Saint-Trond et Dhuy, soit sur 10 kilomètres.

L’intervention permettra aussi d’améliorer le cadre de vie des riverains de Warisoulx par l’aménagement sur environ 1 km de dispositifs visant à diminuer les nuisances sonores en provenance de l’autoroute.