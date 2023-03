Brian Cox à propos de «Succession»: «Logan Roy est un homme déçu»

L’inévitable moment de passer le flambeau est arrivé pour Logan Roy, propriétaire du conglomérat de médias Waystar Royco. Créée par Jesse Armstrong, Succession trouve son issue dans la quatrième et dernière saison, autour des divisions familiales que la perspective de voir l’entreprise changer de mains creuse encore plus profondément. Le conglomérat – qui s’inspire ouvertement de celui de Rupert Murdoch – est est passe d’être acquis par Lukas Matsson (Alexander Skarsgård), venu du monde de la tech. Outre la question de savoir lequel des trois enfants de la famille Roy, Shiv, Roman, Kendall, pourrait hériter de la direction du groupe, la vente prochaine ouvre pour chacun des membres de la tribu une période d’angoisse sur l’avenir : avec la cession de Waystar Royco, jamais plus les Roy ne pourront avoir autant d’emprise sur le monde de la culture et sur le pouvoir politique. Brian Cox, qui interprète le rôle du patriarche colérique Logan Roy, était l’invité d’honneur du festival Séries Mania, ce 18 mars.