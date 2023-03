Marc Toledo, de Bit4you: «Il y a un effort d’éducation à réaliser autour des cryptos»

Crash des valeurs, faillites de grandes plateformes, fraudes… 2022 a été une année noire pour les cryptomonnaies. Quel est l’avenir de ces cryptomonnaies très controversées vu leur empreinte écologique et l’absence de régulation ? Comment Bit4You, la seule plateforme belge d’échange de cryptomonnaies, a-t-elle traversé la tempête ? Le point avec son patron, Marc Toledo.

Comment avez-vous vécu 2022 ?

Nous avons enregistré des transactions pour 300 millions d’euros. En 2021, on était à 1,79 milliard. Cela fait beaucoup de transactions en moins. On a dû se réinventer et trouver d’autres sources de revenus…

La société reste donc toujours déficitaire.