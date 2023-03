La Commission européenne valide le rachat de Voo par Orange

Initialement, l’exécutif européen craignait que l’opération ne réduise trop la concurrence côté wallon et à Bruxelles, en matière de fourniture de services d’internet fixe, de services audiovisuels et d’offres télécom multiplay. Le projet d’acquisition est donc validé « sous conditions », Orange s’étant engagée à respecter une série de mesure atténuantes visant à ce que Telenet reprenne en quelque sorte son rôle de concurrente de Voo/Brutélé dans cette zone géographique.

Test Achats, organisation de défense des consommateurs, a réagi lundi en se disant « rassurée » par la perspective du maintien d’une concurrence entre trois opérateurs (qui devraient être désormais Orange, Telenet et Proximus) en Wallonie et sur une partie de Bruxelles. « La disparition d’un fournisseur aurait très probablement entraîné une hausse des prix », note l’organisation. Elle reste cependant inquiète de la logique de consolidation sur le marché des télécoms, qui rendra la tâche de plus en plus difficile pour les petits concurrents potentiels.