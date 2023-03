La Commission européenne approuve le rachat de Voo par Orange

En réalité, Orange et Telenet avaient déjà pris les devants en vue d’obtenir l’aval de la Commission. Fin janvier, ils avaient annoncé un accord d’une durée de 15 ans via lequel Orange donne accès à son réseau fixe dans le sud du pays à Telenet tandis que Telenet donne accès à Orange à son futur réseau de fibre optique dans le nord.

Un an et trois mois après l’annonce officielle du deal, le rachat de 75 % du câblo wallon Voo par l’opérateur télécom français Orange a été approuvé ce lundi par la Commission européenne. L’accord valorise Voo à 1,8 milliard d’euros. Cette approbation est cependant conditionnelle. L’exécutif européen a estimé que l’opération telle qu’envisagée allait réduire la concurrence dans le fixe en Wallonie et dans une partie de Bruxelles puisqu’elle avait pour conséquence de réduire le nombre de joueurs de 3 (Proximus, Orange, Voo) à deux (Proximus, Orange). Pour sauvegarder une situation concurrentielle acceptable, la Commission impose à Orange de donner accès à Telenet au réseau de Voo pendant 10 ans en Wallonie et à Bruxelles. L’opérateur flamand qui n’est pour l’instant actif dans le fixe qu’en Flandre et dans les deux tiers de Bruxelles deviendra ainsi un opérateur national. Telenet devra aussi avoir accès au réseau de fibre optique qu’entend développer Orange.

Testachats s’est dit « rassurée » par les conditions de reprise de Voo. L’organisation de défense des consommateurs craignait de voir disparaître un opérateur sur une grande partie du marché télécom francophone, avec pour conséquence, une hausse des prix. Celle-ci exprime néanmoins des craintes quant aux nombreuses consolidations en cours dans le marché des télécoms. « Bien qu’il n’y ait pas de perte directe de concurrence à la suite de cette reprise, nous entrevoyons un avenir plutôt sombre en ce qui concerne les prix déjà élevés de nos abonnements et forfaits télécoms » explique Julie Frère, porte-parole de Testachats. « A côté du rachat de VOO par Orange, Mobile Vikings a été incorporé au groupe Proximus l’année dernière et ce dernier prévoit d’ajouter EDPnet à son portefeuille. Dans un avenir proche, nous serons coincés avec trois opérateurs nationaux, ayant leurs propres réseaux fixes et mobiles et qui veulent se partager complètement le gâteau. Les petits devront être très forts afin d’être compétitifs » craint-elle. « Cette situation ne facilite pas la tâche de Citymesh/DIGI (NDLR : le quatrième opérateur à venir) et d’autres parties intéressées pour attaquer le marché belge avec une offre pointue et compétitive ».