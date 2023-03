«Deuil(s)»: les mots de Martin Luminet

Full Sentimental/ La Percée.

Martin Luminet n’est pas le seul à se servir des mots pour parler d’amour et du monde qui nous entoure, nous déçoit et nous enrage. Noé Preszow et Glauque chez nous font de même d’une façon fort poétique. Avec son complice et ami Ben Geffen avec qui il a tourné durant deux ans, Martin mêle synthés, boucles électro et « spoken word » pour dire tout ce qu’il a sur le cœur de fort belle façon, en chansons et des mélodies qui débordent des refrains. Deuil(s) est un grand et beau disque qui aborde « l’intimité collective » comme il dit. Qui nous parle tout en se mettant en scène de façon lucide et attachante plus que naïve.