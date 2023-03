«Côté cour»: Elisabeth, l’affirmation d’une héritière

Elle sort de la limousine et monte les marches du Palais baron Empain au Caire, tout sourire et tout de rose fuchsia vêtue. Elle accompagne la Reine, en robe crème discrète, qui emmène la mission, mais c’est elle qui attire tous les regards. Dès l’entame de leur « visite de travail » en Egypte la semaine dernière, le ton est donné : c’est Elisabeth qui sera à l’honneur, elle qui sera la « vedette ». Pas besoin de le proclamer haut et clair, les couleurs vestimentaires l’annoncent d’elles-mêmes.