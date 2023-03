Rapport du Giec: les prévisions de la catastrophe climatique en infographies

Ce lundi, le Giec a sorti son dernier rapport, une synthèse de neuf années de travaux du Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat (Giec), sur le climat. Ce rapport sonne comme un rappel brutal de la nécessité pour l’humanité d’enfin agir radicalement au cours de cette décennie cruciale pour s’assurer « un futur vivable ».

« Ce rapport est un message d’espoir », a insisté auprès de l’AFP le président du Giec, Hoesung Lee. « Nous avons le savoir-faire, la technologie, les outils, les ressources financières et tout ce dont on a besoin pour surmonter les problèmes climatiques que nous avons identifiés » mais « ce qui manque pour l’instant, c’est une volonté politique forte afin de les résoudre une fois pour toutes », juge l’économiste coréen.

Les prévisions sur la hausse des températures

En fonction des politiques mises en place pour réduire nos émissions futures, les prochaines années seront plus ou moins chaudes. Le Giec a quand même souligné que les années actuellement les plus chaudes seront parmi les plus froides dans 40 ans. Les huit dernières années ont déjà été les plus chaudes jamais enregistrées au niveau mondial. A l’avenir, elles compteront donc parmi les plus fraîches du siècle, quels que soient les niveaux d’émissions de gaz à effet de serre.

Le réchauffement climatique atteindra 1,5ºC par rapport à l’ère pré-industrielle dès les années 2030-2035, prévient le Giec, alors que la température a déjà grimpé de près de 1,2ºC en moyenne. Cette projection est valable dans presque tous les scénarios d’émissions de gaz à effet de serre de l’humanité à court terme, compte tenu de leur accumulation depuis un siècle et demi.

La biodiversité menacée par le réchauffement climatique

Le réchauffement climatique va directement impacter la biodiversité de la planète, a mis en garde le Giec. Le WWF a exhorté les gouvernements à « tenir compte des avertissements » du rapport du Giec et « à réduire rapidement les émissions dans tous les secteurs, à intensifier les efforts pour renforcer la résilience aux phénomènes météorologiques extrêmes et à protéger et restaurer la nature ». « Une élimination accélérée des combustibles fossiles est le meilleur moyen d’éviter que la planète ne dépasse un réchauffement d’1,5 ºC et ne risque une catastrophe climatique totale », préconise l’ONG.

Le WWF note également que le rapport du Giec met l’accent sur l’importance de la nature et de la conservation, « y compris la nécessité de conserver 30 à 50 % des terres, de l’eau douce et de l’océan de la planète pour maintenir la résilience de la biodiversité et des services écosystémiques à l’échelle mondiale. »

« Nous ne pouvons espérer limiter le réchauffement à 1,5 ºC, nous adapter au changement climatique et sauver des vies et des moyens de subsistance si nous n’agissons pas d’urgence pour sauvegarder et restaurer la nature. La nature est un élément non négociable de la solution à la crise climatique », conclut Déborah Van Thournout, porte-parole du WWF-Belgique.

Cela coûte moins cher d’investir que de subir

« Les bénéfices économiques et sociaux d’une limitation du réchauffement climatique à 2ºC dépassent le coût des mesures à mettre en place », assurent encore les experts. Mais toute procrastination supplémentaire élèverait la marche à franchir, note le Giec, alors que le monde bénéficie déjà des rapides progrès des énergies renouvelables. « De 2010 à 2019, les coûts ont diminué durablement pour l’énergie solaire (85 %), éolienne (55 %) et les batteries au lithium (85 %) », rappelle la synthèse.