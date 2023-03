Delhaize: les dépôts de Zellik sont à l’arrêt, tout le réseau de supermarchés est impacté

C’est une nouvelle étape, certes prévisible, dans le durcissement du mouvement social en cours chez Delhaize depuis deux semaines : ce lundi midi, quelque 300 ouvriers des dépôts de Zellik ont débrayé. Ils ont arrêté le travail et filtrent les entrées et les sorties de camions. Les fournisseurs peuvent entrer et sortir. Mais les tournées du Lion à destination de tout son réseau de supermarchés sont suspendues ou très fortement ralenties. Sont touchés les entrepôts B et E, qui traitent le frais et le sec pour les 128 magasins intégrés (en majorité fermés) et pour les 636 franchisés (AD Delhaize, Proxy Delhaize et Shop & Go), de même que le chai. Voilà qui risque de mener à certains rayons dégarnis.

À lire aussi Les syndicats prêts à vider les rayons de tous les Delhaize, franchisés inclus

« Ce blocage va durer jusqu’à ce mardi matin, moment d’un nouveau conseil d’entreprise extraordinaire », indique Cédric Claeys, permanent alimentation et service à la CSC. « Nous voulons envoyer un message clair à la direction qui fait preuve d’un manque total de respect pour la concertation sociale », complète le représentant syndical en référence aux fouilles qu’ont dû subir des délégués au conseil d’entreprise ordinaire du Lion ce lundi matin.

Une crainte supplémentaire

Ce n’est pas la seule motivation des ouvriers des dépôts. « Ils sortent pour leur avenir et celui de leurs collègues en magasins », explique Cédric Claeys, visant ici le plan de franchisation des 128 supermarchés intégrés annoncé il y a deux semaines par la direction. Le personnel des dépôts exige l’abandon de cette transformation. Il craint par ailleurs un changement de commission paritaire (de la distribution alimentaire vers la logistique) qui lui serait défavorable, même si la direction belge du grand distributeur n’a envoyé aucun signal en ce sens.