Accessibilité, services, épargne: les banques commerciales rognent sur leur rôle sociétal

C’est l’histoire d’une petite commune wallonne, ni la plus pauvre, ni la plus riche du pays, ni la plus rurale, ni la plus urbaine non plus. Qui a décidé de faire de la résistance aux quatre premières banques du pays. A Rixensart, dans le Brabant wallon, on comptait encore à l’automne dernier sept distributeurs de billets répartis autour de l’un des deux pôles « commerciaux » de l’entité. « Il n’y a en a plus aucun depuis novembre dernier », raconte Patricia Lebon, bourgmestre, très remontée. « Sept, c’était peut-être beaucoup, mais zéro ! Je vous le dis : nous n’avons pas délivré les autorisations pour que BNP Paribas Fortis puisse stationner sur la voirie et enlever ses deux machines : nous n’étions pas d’accord ! » Quatre « points cash » ont depuis été installés aux Papeteries de Genval, le mall de la commune, peuplé entre autres de grandes enseignes. « Jugé plus dynamique par les banques.