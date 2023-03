Crise des retraites en France: «Déni de démocratie», «injustice»… suivez les débats sur les motions de censure (direct vidéo)

L’Assemblée nationale va examiner lundi à partir de 16h deux motions de censure contre le gouvernement d’Elisabeth Borne qui ont peu de chances d’être votées, ouvrant la voie à l’adoption définitive de la réforme des retraites malgré la colère dans le pays qui ne faiblit pas.

Le déclenchement jeudi de l’arme constitutionnelle du 49.3 par la Première ministre pour faire passer sans vote la réforme présentée comme « nécessaire » n’a fait qu’attiser la contestation, qui dépasse souvent le sujet du recul de l’âge de la retraite de 62 à 64 ans.

L’une est transpartisane du groupe Liot et l’autre du RN. Cosignée par des députés de la Nupes, la motion Liot (Libertés, Indépendants Outre-mer et Territoires) a davantage de chances d’être votée par des élus de droite défavorables à la réforme des retraites. Mais la barre de la majorité absolue de 287 voix paraît difficile à atteindre.

Il faudrait qu’une trentaine de LR, soit la moitié du groupe d’Olivier Marleix, joignent leurs suffrages à ceux de la gauche, du RN et de Liot. Or le parti de droite a soutenu la réforme et ne veut pas « rajouter du chaos au chaos » en faisant tomber le gouvernement.

Une poignée de députés LR ont cependant indiqué qu’ils voteraient la motion Liot, voire les deux motions. Aurélien Pradié a annoncé lundi qu’il la voterait.

« Déni de démocratie »

Le député Charles de Courson (groupe Liot) a appelé lundi à la tribune de l’Assemblée au vote d’une motion de censure transpartisane pour s’opposer à un « déni de démocratie » et des « injustices », et rejeter ainsi la réforme des retraites.

Elisabeth Borne a engagé la responsabilité de son gouvernement par le 49.3 pour faire adopter la réforme très contestée sans vote. Le report de l’âge de départ de 62 à 64 ans « cristallise les tensions, les inquiétudes et la colère de nos concitoyens », a souligné M. de Courson.

« Chiche »

Les députés du Rassemblement national dénoncent le « marasme » et « l’enlisement » de l’exécutif sur la réforme des retraites, et disent « chiche » à une dissolution de l’Assemblée, a souligné Laure Lavalette (RN) en défendant une motion de censure contre le gouvernement lundi.