Le parlement flamand interdit également TikTok sur les appareils professionnels

Le parlement flamand a annoncé lundi, à l’instar de nombreuses autres instances belges et internationales ; l’interdiction de l’application TikTok sur les appareils de service de ses parlementaires, de leurs collaborateurs et de son personnel.

Le réseau social TikTok a été fondé par la société chinoise ByteDance, qui a admis que certains employés avaient accès aux données des utilisateurs américains et européens. Face à ce risque, de nombreux Etats et organisations internationales – comme la Commission européenne et le Parlement européen et le Conseil – ont décidé d’interdire l’application sur les appareils professionnels de leur personnel. Les Etats-Unis tentent désormais de forcer la maison-mère de TikTok, l’entreprise ByteDance, à se séparer de son plus précieux actif.