Le rachat de Credit Suisse par UBS ou la disparition d’un mythe du paysage helvétique

En file indienne, des dizaines de personnes descendent l’escalier qui mène – deux étages plus bas – à la salle de conférences du Conseil fédéral suisse. Toutes ou presque sont vêtues de noir. Et la première image qui nous vient en tête, ce dimanche à Berne, est celle d’un enterrement. La disparition d’un mythe du paysage helvétique. Credit Suisse est avalé par UBS. L’annonce est officialisée à 19h30. C’est la fin de l’ancien fleuron bancaire devenu canard boiteux des banques « too big to fail » (trop importantes pour qu’on les laisse s’écrouler).

« C’est une annonce d’une très grande portée », lâche solennellement Alain Berset, président de la Confédération. Mais une annonce inéluctable. « Une chute incontrôlée de Credit Suisse aurait eu de grandes conséquences. Dans ces conditions, la reprise de Credit Suisse par UBS est la meilleure solution. »