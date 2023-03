Ramadan: voici quand la date sera dévoilée

Le conseil des théologiens, affilié à l'exécutif des musulmans de Belgique, se réunira mardi 21 mars 2023 à 18h00 par visioconférence pour déterminer la date de début du mois de Ramadan.

En France, les Fédérations musulmanes (FFAIACA, Foi et Pratique, GMP, MF et RMF) ont fixé la date et l’heure du début du ramadan pour cette année 2023. Selon les calculs astronomiques, le jeûne commencera le 21 mars 2023 à 18h23. Par conséquent, le jeudi 23 mars 2023 serait le premier jour du Ramadan.

Quelques rappels

Durant le ramadan, un des piliers de l’islam, les croyants sont invités à s’abstenir de boire, de manger, de fumer et d’avoir des relations sexuelles, de l’aube – dès que l’on peut « distinguer un fil blanc d’un fil noir » dit le Coran – jusqu’au coucher du soleil.