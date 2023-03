Avec son appli de santé, Rosa pousse les portes de l’hôpital francophone

La start-up bruxelloise, qui propose un outil de prise de rendez-vous en ligne, va se déployer prochainement dans une dizaine d’hôpitaux bruxellois et wallons. Signe de son développement au cours des derniers mois et de ses ambitions futures.

Depuis quelques semaines, les patients du Chirec peuvent prendre rendez-vous en ligne lorsqu’ils veulent se rendre chez leurs spécialistes. Et ce sera bientôt le cas aussi pour ceux d’une dizaine d’autres hôpitaux bruxellois et wallons. Derrière cette évolution, on distingue la montée en puissance de Rosa, une start-up bruxelloise née au printemps 2020 avec l’objectif, précisément, de mettre sur le marché un outil digital permettant de trouver et de prendre un rendez-vous en ligne avec un professionnel de la santé.

« L’idée de départ n’a rien de neuf et, conceptuellement, elle n’est pas non plus particulièrement complexe », reconnaît Sébastien Deletaille, cofondateur et administrateur délégué de Rosa. « En revanche, la concrétiser dans un outil qui crée de la valeur pour le patient comme pour le professionnel de la santé est une autre paire de manches. »