France: le secteur des transports fortement impacté par les grèves cette semaine

Le trafic des trains, avions, bus et métros sera encore perturbé toute cette semaine en France. La mobilisation contre la réforme des retraites se poursuit, avec 20 % des vols annulés au départ des aéroports de Paris-Orly et de Marseille-Provence mardi et mercredi.

La grève des contrôleurs aériens français perturbe les vols, et l’autorité de l’aviation civile invite « les passagers qui le peuvent à reporter leur voyage et à s’informer auprès de leur compagnie aérienne pour connaître l’état de leur vol ».

Les trains de la SNCF sont aussi impactés en ce début de semaine. Quatre TGV sur cinq circulent, et deux TER (trains régionaux) sur trois circulaient ce lundi. Sans pouvoir donner plus de précisions, la SNCF indique que « les circulations resteront perturbées mardi, de façon globalement similaire aux jours précédents ».