Pensions à la Chambre: Herman De Croo a remboursé l’intégralité de son indemnité de départ

Dans un courrier adressé ce lundi à Eliane Tillieux (PS), la présidente de la Chambre, Herman De Croo (Open VLD) a annoncé avoir remboursé 210.819,65 euros sur le compte de l’assemblée. Et, ce alors qu’aucune demande de récupération ne lui est encore parvenue. Cette somme correspond au montant des indemnités de départ qui lui ont été indûment versées depuis octobre 2018. Mercredi dernier, le Bureau de l’assemblée avait pris la décision d’aller récupérer les montants versés en toute illégalité.

Pour rappel, plus de 7 millions d’euros ont été indûment versés par la Chambre sous la forme d’indemnités de départ ces 25 dernières années. Il s’agit de 5,863 millions octroyés à d’anciens fonctionnaires généraux et 1,294 million à cinq anciens présidents de l’assemblée. Au-delà d’Herman De Croo (Open VLD) et de Siegfried Bracke (N-VA), trois anciens présidents sont également concernés par ces indemnités illégales : Raymond Langendries (Les Engagés, 256.881 euros versés entre 2008 et 2018), Charles-Ferdinand Nothomb (Les Engagés, 384.699 euros versés entre 1999 et 2008) et Jean Defraigne (MR, 315.635 euros versés entre 1993 et 2004).