«Contre nature»: Michel François, l’art comme seconde nature

A Bozar, Michel François transforme une enfilade de salles en un passionnant parcours dans son univers, mêlant œuvres anciennes réactivées et créations récentes.

Au centre de l’espace, une sorte de tour de surveillance tapissée de miroirs dans lesquels on a bien du mal à trouver son reflet. De part et d’autre, de grands écrans montrant des bulles de gaz se formant à la surface d’un territoire boueux en Azerbaïdjan. En observant bien, on repère la silhouette de l’artiste se reflétant sur chaque bulle… jusqu’à ce que celle-ci éclate. Une version contemporaine des Vanités s’appuyant sur la situation politique actuelle, le gaz venu d’Azerbaïdjan étant aujourd’hui l’objet de toutes les attentions.