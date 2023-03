Orel Mangala: «L’avenir dans l’entrejeu de la Belgique est assuré»

Revoir Orel Mangala dans la sélection belge, c’est assurément la preuve qu’une page a été tournée. Mais aussi qu’une autre s’est ouverte, davantage axée sur la jeunesse, sur le développement des talents qui trépignaient d’impatience en salle d’attente. L’air de rien, le milieu de terrain de Nottingham Forest vient de fêter ses 25 ans et n’en est qu’à sa troisième convocation chez les Diables rouges. La toute première fois, c’était en mars 2021 mais, blessé, il avait été contraint de quitter le noyau. La deuxième et dernière fois, c’était en mars 2022 à l’occasion d’un rassemblement volontairement réservé, selon une idée de Roberto Martinez, aux éléments de moins de 50 caps. À cette occasion, l’ex-Mauve avait hérité de deux montées au jeu face à l’Irlande (15 minutes) et au Burkina Faso (12). Rien d’ébouriffant dans les faits mais pour le moins encourageant.