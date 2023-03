En Luxembourg, le Réseau paysan a retrouvé un équilibre post-covid

Très présente et indispensable en province de Luxembourg, et un peu en Région bruxelloise, pour de nombreuses petites épiceries proposant des produits issus du circuit court, la coopérative Réseau paysan s’est restructurée après une période post-covid compliquée financièrement.

Si la logistique reste son fil conducteur avec la collecte hebdomadaire de produits chez les producteurs et leur redistribution dans les épiceries et l’horeca, le magasin de Libramont, ouvert pour les particuliers, était censé apporter une touche de diversification non négligeable à terme. La période du covid a été faste, trop peut-être, et les lendemains ont quelque peu déchanté côté vente, un problème doublé par la crise énergétique. Une partie de la clientèle a repris ses habitudes d’achat en grande surface.