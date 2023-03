Podcast – Rapport du Giec: les outils que le politique doit mettre en œuvre

Le changement climatique se produit plus vite et plus fort que prévu. Le Giec, le Groupe d’experts des Nations Unies sur l’évolution du climat, livre ce lundi un résumé de 9 ans de recherches.

C’est la synthèse de ce qui fait le consensus scientifique sur les changements climatiques aujourd’hui. Et selon les experts, l’humanité n’est pas sur une trajectoire qui permettra de respecter l’accord de Paris : le réchauffement pourrait atteindre 1,5ºC dès 2030 ou 2035.

Mais ils pointent aussi les solutions qui mettent les scientifiques d’accord aujourd’hui, et elles existent. Cette synthèse se veut un « guide de survie pour l’humanité ». Michel de Muelenaere couvre l’environnement au Soir. Il est venu en studio pour nous en parler.