Visite de Xi Jinping en Russie: le baiser de la mort pour Vladimir Poutine?

La longue visite du président chinois à Moscou, pendant trois jours, est la première depuis quatre ans. Un cadeau diplomatique pour le chef du Kremlin en plein conflit avec l’Ouest. Mais, politiquement et économiquement, la relation est de plus en plus déséquilibrée.

Trois jours après avoir été mis au ban par la Cour pénale internationale (CPI), Vladimir Poutine a accueilli lundi à Moscou en grande pompe son « vieil ami » Xi Jinping. Sous les ors du Kremlin, les deux chefs d’Etat, qui se sont déjà vus 40 fois, ont enchaîné les « discussions informelles », en tête à tête puis lors d’un dîner de travail. « Je suis convaincu que cette visite donnera un nouvel élan au développement sain et stable des relations sino-russes », s’est réjoui Xi Jinping dès sa descente d’avion. « La Russie et la Chine ont de nombreuses tâches et de nombreux objectifs communs », s’est enthousiasmé Vladimir Poutine quelques minutes plus tard, lors de la partie publique de la rencontre. Guère plus ne filtrera. Tout le reste de la journée se tient à huis clos.