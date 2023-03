Lisette Lombé sera la prochaine Poétesse nationale

La slammeuse belgo-congolaise succédera en janvier prochain à Mustafa Kör. Son projet : inscrire la poésie dans une démarche populaire, et la reconnecter à une jeunesse fragilisée par deux années de confinement.

Le printemps est là. Il nous amène, avec le proche redoux et les promesses de fleurs d’avril, une sacrée nouvelle. Le monde des Lettres belges s’est choisi pour prochaine Poétesse nationale la Belgo-Congolaise Lisette Lombé. Elle deviendra en janvier prochain la sixième à assumer cette responsabilité, après Charles Ducal (2014), Laurence Vielle (2016), Els Moors (2018), Carl Norac (2020) et Mustafa Kör (2022). Depuis la création de ce titre symbolique, censé valoriser les échanges littéraires et culturels entre les trois communautés linguistiques du pays, l’alternance linguistique est respectée. Après le mandat bisannuel du Flamand d’origine turque Mustafa Kör, voilà la poésie qui sera représentée durant deux ans par une francophone.