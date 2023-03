Séisme en Syrie et en Turquie: une conférence des donateurs qui veut éviter le piège d’Assad

Six semaines plus tard, l’urgence est toujours criante. Après le puissant séisme qui a fait plus de 55.000 morts en Turquie et en Syrie, une conférence des donateurs s’est tenue ce lundi à Bruxelles. Et les offres d’aide se sont enchaînées. « Aux personnes affectées, nous disons : “Vous n’êtes pas seuls, nous sommes avec vous” », a déclaré Ulf Kristersson, le Premier ministre suédois qui assurance la présidence tournante du Conseil. Au total, 7 milliards d’euros ont été levés. « Je suis très heureuse que la communauté internationale ait montré une forte solidarité », s’est félicitée la présidence de la Commission Ursula von der Leyen.