Réforme des retraites en France: la motion de censure rejetée à neuf voix près

L’Assemblée nationale a rejeté lundi à neuf voix près la motion de censure transpartisane qui avait été déposée par le groupe de députés indépendants Liot, après le déclenchement du 49.3 par Elisabeth Borne pour faire passer la réforme des retraites.

Cette première motion a recueilli 278 votes sur les 287 nécessaires. Ceints de leur écharpe tricolore, les élus de gauche ont aussitôt brandi debout dans l’hémicycle des pancartes proclamant «64 ans, non», «on continue» ou «RIP» comme référendum d’initiative partagée, qu’ils veulent lancer.

La Nupes a aussi scandé «démission, démission», à l’adresse des ministres présents, au premier chef Elisabeth Borne.

La motion de censure du Rassemblement national est également rejetée, cette fois-ci largement, avec seulement 94 voix sur les 287 nécessaires. La réforme des retraites est donc adoptée à l'Assemblée nationale.

Emmanuel Macron recevra mardi soir les députés et sénateurs de la majorité, après avoir reçu le matin la Première ministre Elisabeth Borne et les chefs de la majorité, a annoncé lundi soir l’Elysée. Le chef de l’Etat déjeunera aussi à 13H00 avec Yaël Braun-Pivet et Gérard Larcher, respectivement présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat, a également précisé la présidence.

Borne «déterminée à continuer à porter les transformations nécessaires»

Elisabeth Borne s’est dite «déterminée à continuer à porter les transformations nécessaires» au pays, après l’adoption par le Parlement de sa réforme très contestée des retraites.

«Je suis déterminée à continuer à porter les transformations nécessaires à notre pays avec mes ministres et à consacrer toute mon énergie à répondre aux attentes de nos concitoyens», a affirmé la Première ministre dans une déclaration à l’AFP, juste avant de se rendre à l’Elysée.

Le «gouvernement d’ores et déjà mort»

Le gouvernement est «d’ores et déjà mort aux yeux des Français» après le vote rejetant à neuf voix près la motion de censure, a déclaré lundi la cheffe des députés LFI Mathilde Panot.

«Il n’aura donc manqué que neuf voix à cette motion de censure pour faire tomber ce gouvernement et sa réforme», a souligné l’insoumise, dans un point presse conjoint avec ses partenaires de la Nupes. «Neuf petites voix, rien n’est fini dans ce pays et nous continuerons jusqu’au bout», a-t-elle insisté.

Elisabeth Borne «doit partir» ou «le président doit la démissionner», estime Le Pen.

Le leader de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon appelle à «passer à la censure populaire», «en tout lieu et en toute circonstance», après le vote serré sur la motion de censure.