Wallonie: un «kern» ce mardi sur les élections régionales

Interrogé par Stéphane Hazée (Ecolo) en commission des Affaires générales sur l’organisation des élections régionales de 2024 (voir Le Soir de ce 20 mars), le ministre-président wallon Elio Di Rupo a annoncé qu’il comptait convoquer un « kern » sur le sujet dès ce mardi et mettre le point à l’ordre du jour du conseil des ministres de jeudi parce que, a-t-il précisé, « il faut avancer ».

Pour rappel, la déclaration de politique régionale qui unit PS, MR et Ecolo prévoit la suppression de la liste de suppléants et la réduction du seuil d’accès à l’apparentement. Ces réformes ont pour ambition de rendre le processus électoral plus lisible pour les citoyens. Le temps presse : le décret spécial qui doit régler ces questions doit être approuvé au moins un an avant le scrutin annoncé pour mai 2024.