Climat: les solutions existent, mais «le monde marche alors qu’il devrait sprinter», alerte le Giec

Le changement climatique est réel. Il entraîne des impacts délétères sur les communautés humaines et sur l’environnement qui ne feront que s’aggraver si rien ne change. Ce réchauffement est, sans contestation possible, d’origine humaine. Ce qui est, paradoxalement, une bonne nouvelle. Car si l’homme est à l’origine de ces maux, il dispose aussi des outils pour y remédier. Mais le temps presse : sans changements rapides et radicaux, le réchauffement global pourrait dépasser le seuil de 1,5ºC au-dessus des niveaux préindustriels, peut-être déjà au début de la prochaine décennie. Or, si des frémissements sont enregistrés, la trajectoire actuelle de nos émissions de gaz à effet de serre nous emmène vers un réchauffement qui dépasserait 2,7ºC d’ici la fin du siècle. Or, déjà aujourd’hui, entre 3,3 et 3,6 milliards d’individus sont dans une situation de « forte vulnérabilité » face aux effets du changement climatique qui affectent leur existence, notamment leur alimentation et leur accès à l’eau.