Belgique: un lent réveil à la conscience climatique

Et la Belgique dans tout ça ? Depuis un moment, on sait que notre pays aurait tort de se croire à l’abri des impacts du réchauffement climatique. Mais cela restait un sujet de préoccupation marginal. Les vagues de chaleur et canicules affectent régulièrement la santé de la population et entraînent leur lot de décès prématurés. L’agriculture souffre, l’élevage trinque, la biodiversité est affectée, même si ces impacts sont moins documentés. En 2021, les inondations meurtrières en Wallonie ont entraîné un rappel brutal. Comme le montrent nos témoignages, de plus en plus de Belges éprouvent ce changement et s’en inquiètent. Pour certains, l’épisode de 2021 a sonné le réveil. D’autres constataient des impacts depuis plus longtemps.