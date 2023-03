Réforme des retraites en France: plusieurs rassemblements sauvages (photos)

À l'université Bordeaux-Montaigne, plus de 300 étudiants se sont rassemblés sur un parvis. Des poubelles, grilles en fer, chaises et blocs en plastique empêchaient l'entrée dans les divers bâtiments de la faculté des arts, langues, lettres et sciences humaines et sociales, a constaté une journaliste de l'AFP.