Alcaraz au sommet du tennis mondial à 19 ans, en attendant Djokovic et Nadal

Il a surclassé Medvedev (6-3, 6-2) à Indian Wells et redevient nº1 mondial. Il défendra son titre et sa couronne cette semaine à Miami, avant de retrouver les cadors sur terre battue.

Pas de Djokovic, ni de Nadal (on ne parle désormais plus de Federer) durant cette tournée américaine, et pourtant, un joueur place son tennis loin au-dessus de la mêlée : Carlos Alcaraz, 19 ans.

Mettez en face du nouveau phénomène de Murcie, un gars invaincu depuis 19 matches sur dur, et trois tournois, il n’en fait que de la bouillie. Daniil Medvedev se « réjouissait » de voir comment avait évolué le jeune talent qu’il avait écarté de Wimbledon en 2021, la réponse, sous forme de revanche, a duré 1h11, avec un 6-3, 6-2 lourdement encaissé par le Russe, ancien nº1 mondial !