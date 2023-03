Primoz Roglic et Remco Evenepoel font déjà le show en Catalogne

À l’image des épreuves d’une semaine depuis le début de la saison, les meilleurs coureurs du monde déploient immédiatement leurs ambitions. En Catalogne, Roglic et Evenepoel ont déjà offert un premier duel somptueux remporté par le Slovène

C’est dans l’air du temps. Les cadors rongent les os dès qu’ils sortent du frigo. Pogacar avait montré dans les premiers sprints intermédiaires, à Paris-Nice, qu’il n’entendait tolérer aucune gouvernance de Vingegaard. Roglic est descendu de son stage pour s’enfiler trois sprints victorieux à Tirreno-Adriaticio et le classement général, tant pis pour les autres.

En Italie, l’aîné des Slovènes s’était joué de l’opposition, presque avec mépris.

À Sant Feliu de Guixols, il n’avait pas envie non plus d’accorder une chance aux sprinters, mais il est tombé sur son plus redoutable adversaire, Remco Evenepoel, porté par un sprint diabolique qu’on l’avait rarement vu réaliser.

Le champion du monde, qui en a frappé son guidon de rage, était pourtant déçu.