Yari Verschaeren: 9 mois out, ça ne pouvait pas tomber plus mal

Victime d’une déchirure du ligament croisé antérieur du genou gauche, Yari Verschaeren ne devrait plus rejouer avant 2024. Une très mauvaise nouvelle pour l’intéressé et Anderlecht. Il sera opéré prochainement.

C’est une victoire à la Pyrrhus qu’Anderlecht a remportée à Louvain, dimanche après-midi. Les Mauves sont à nouveau dans le Top 8, mais ils ont perdu deux joueurs devenus essentiels ces dernières semaines. Si Islam Slimani (ischio) espère recevoir de bonnes nouvelles de la part du staff médical de l’équipe nationale d’Algérie, ce mardi, et être sur pied au plus tard pour la réception de Westerlo le 9 avril prochain, Yari Verschaeren ne rejouera plus avant… 2024 !

Du moins officiellement, car le RSCA préfère logiquement ne prendre aucun risque au sujet de la rééducation de son nº10. La date de l’opération n’a pas encore été fixée, mais un rendez-vous chez le docteur Declercq est programmé ce mardi.