Guerre en Ukraine: le Premier ministre japonais Kishida va rencontrer Zelensky à Kiev

M. Kishida va « transmettre au président Zelensky son respect pour le courage et la persévérance du peuple ukrainien qui défend sa patrie sous son commandement, ainsi que la solidarité et le soutien infaillible à l’Ukraine du Japon et du G7 », dont le pays d’Asie est l’hôte cette année, a déclaré le ministère dans un communiqué.

Fumio Kishida était le seul dirigeant membre du groupe à ne pas encore être allé à Kiev depuis l’invasion russe en février 2022. Il était régulièrement appelé à se rendre en Ukraine. En février, le président américain Joe Biden avait lui aussi effectué une visite surprise à Kiev.

La télévision japonaise NHK a expliqué que ses journalistes en Pologne avaient filmé une voiture transportant le Premier ministre dans la ville de Przemysl, d’où des responsables étrangers ont souvent pris un train vers l’Ukraine.

M. Kishida avait répété que ce voyage était « à l’étude », des sources gouvernementales mentionnant auprès de médias nippons des inquiétudes en termes de sécurité et des défis logistiques.

Il devient le premier Premier ministre japonais à se rendre dans une zone de guerre depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Tokyo s’est joint aux sanctions occidentales contre la Russie et a offert son aide à Kiev. En février, le Japon a annoncé une nouvelle aide de 5,5 milliards de dollars (5,1 milliards d’euros) à l’Ukraine.

Tokyo lui a aussi envoyé des équipements défensifs et proposé d’accueillir ceux fuyant le conflit.