Donald Trump va-t-il être arrêté et inculpé ce mardi?

Pour un président américain en exercice ou ayant quitté la Maison Blanche, une telle inculpation serait historique et sans précédent. Le milliardaire républicain dénonce une « chasse aux sorcières » menée par les démocrates, mais ses appels à « manifester » ont fait chou blanc lundi.

Le coup de tonnerre de la possible mise en examen de Donald Trump, à plus d’un an et demi de la présidentielle de 2024 qu’il rêve de remporter, avait retenti samedi matin lorsqu’il avait affirmé sur sa plateforme Truth Social, en lettres majuscules, qu’il serait « arrêté » mardi.