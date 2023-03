Retraite en France: des manifestations dégénèrent, 234 personnes interpellées à Paris

A Paris, quelques centaines de personnes, rejointes par des députés de la France Insoumise (LFI), se sont d’abord rassemblées, non loin de l’Assemblée nationale, Place Vauban (VIIe arrondissement), avant d’être canalisées par les forces de l’ordre.

Puis, des feux de poubelles et affrontements avec les forces de l’ordre ont eu lieu dans le quartier de la gare Saint-Lazare (IXe), autour de la place de l’Opéra. Un cortège a ensuite arpenté les rues en renversant des poubelles, suivi par les policiers en moto, tandis que d’autres étaient au Châtelet, non loin de l’Hôtel de Ville.

Peu après minuit, 234 personnes avaient été interpellées à Paris. Renversant sur leur passage trottinettes électriques et vélos, ou mettant le feu à des poubelles, les manifestants ne cherchaient pas la confrontation avec les forces de l’ordre, mais plutôt à se livrer au jeu du chat et de la souris. Les forces de l’ordre ont utilisé à plusieurs reprises des gaz lacrymogènes.

Dans la journée, sur les réseaux sociaux, il était demandé aux manifestants de s’inspirer de la méthode « hongkongaise » consistant à jeter des objets, vélos, poubelles etc. pour barrer les rues.

« On entend que les jeunes ne sont pas mobilisés. Nous voilà. C’est pour les retraites et pour le reste. C’est un tout, une accumulation », a expliqué une étudiante désirant rester anonyme, la manifestation n’étant pas déclarée.

Situation tendue

Vers 23 heures, la situation s’est tendue place de la Bastille et dans les rues adjacentes avec des barricades improvisées de poubelles et de palettes de bois enflammées. « On est là, on est là, la rue est à nous », scandaient les manifestants.

Peu avant une heure du matin, les forces de l’ordre sont intervenues pour évacuer la place.

Certains élus ont dénoncé des violences policières. « Arrêtez le massacre », a tweeté la députée LFI Raquel Garrido en repostant une vidéo d’un manifestant frappé par un policier. « De très nombreuses personnes sont actuellement placées en garde à vue de façon arbitraire », a affirmé une autre députée LFI, Sarah Legrain.