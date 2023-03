Tennis: l’ancienne joueuse, Martina Navratilova, annonce avoir vaincu le cancer

« Mais ce n’est pas ce que j’ai ressenti à ce moment-là », dit Navratilova. « Pendant des jours, j’étais complètement paniquée et j’ai craint que ce soit mon dernier Noël. La fameuse « bucket list » me trottait dans la tête avec toutes les choses que je voulais encore faire. Et puis, qui est atteint de deux cancers différents en même temps ? Je n’ai jamais manqué d’ambition, mais là, ça devenait ridicule. Heureusement, l’abandon n’est pas dans mon ADN. Je n’avais pas d’autre choix que de continuer à me battre ».